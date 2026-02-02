«Не ждите конца войны» – украинцам советуют готовиться к мучениям в «серой зоне»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакие договорённости с Россией не просуществуют долго, поэтому украинцам нужно готовиться к ситуации «ни мира, ни войны».

Об этом на телеканале «Прямой» заявил киевский антироссийский пропагандист и гей-бандеровец Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Документы, которые будут приняты во время войны, – потом будут пересмотрены. И если говорить реально – никакого мирного соглашения, скорее всего, не будет, а произойдёт затухание в связи с исчерпанием возможностей сторон, в особенности России. Я вообще допускаю, что возникнет ситуация, когда у РФ не останется сил для продолжения войны, но она будет заинтересована не останавливать войну. Чтобы превратить Украину в территорию, не привлекательную для инвестиций, чтобы предотвратить евроинтеграцию. Интенсивных боевых действий и даже обстрелов может не быть, но нет правового прекращения войны. Может не быть даже прекращения огня, которое непонятно на какое время. Какие тогда могут быть инвестиции», – рассуждал Портников.

Он подчеркнул, что при таких условиях Украина начнёт восстановление инфраструктуры, а также ротацию и насыщение ВСУ оружием.