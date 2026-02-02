«Не ждите конца войны» – украинцам советуют готовиться к мучениям в «серой зоне»

Вадим Москаленко.  
02.02.2026 17:15
  Киев
Никакие договорённости с Россией не просуществуют долго, поэтому украинцам нужно готовиться к ситуации «ни мира, ни войны».

Об этом на телеканале «Прямой» заявил киевский антироссийский пропагандист и гей-бандеровец Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Документы, которые будут приняты во время войны, – потом будут пересмотрены. И если говорить реально – никакого мирного соглашения, скорее всего, не будет, а произойдёт затухание в связи с исчерпанием возможностей сторон, в особенности России.

Я вообще допускаю, что возникнет ситуация, когда у РФ не останется сил для продолжения войны, но она будет заинтересована не останавливать войну. Чтобы превратить Украину в территорию, не привлекательную для инвестиций, чтобы предотвратить евроинтеграцию.

Интенсивных боевых действий и даже обстрелов может не быть, но нет правового прекращения войны. Может не быть даже прекращения огня, которое непонятно на какое время. Какие тогда могут быть инвестиции», – рассуждал Портников.

Он подчеркнул, что при таких условиях Украина начнёт восстановление инфраструктуры, а также ротацию и насыщение ВСУ оружием.

«Но Россия превратит Украину в территорию, которая не может развиваться, потому что частных инвестиций не будет. И Путин может удерживать такую ситуацию довольно долго.

И нам нужно готовиться жить в ситуации «ни войны, ни мира». Решать что-то с военным положением, мобилизацией – что с ними делать? Ответов ни у кого нет, потому что все готовятся к реальному окончанию войны, условий для которого нет.

А для затухания войны – есть. И готовиться нужно к нему, то есть к жизни в серой зоне.

Может ли эта серая зона стать белой? Да, при решительной позиции Запада, если они скажут: да, мы принимаем Украину в НАТО и ЕС, и отправляем войска», – мечтал гей-нацист.

