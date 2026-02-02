Украине не хватает до 9 ГВт мощности, пререгрузка сетей уже до войны была трехкратной – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает порядка 9-ти гигаватт электроэнергии для того, чтобы покрыть дефицит. Но сложилась эта ситуация не только во время СВО, а до нее.

Об этом в эфире объявленного в России в розыск политолога Юрия Романенко заявил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, в крупных городах страны нагрузка на электросети и трансформаторы в три-четыре раза превышает норму.