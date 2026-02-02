Украине не хватает до 9 ГВт мощности, пререгрузка сетей уже до войны была трехкратной – эксперт
Украине не хватает порядка 9-ти гигаватт электроэнергии для того, чтобы покрыть дефицит. Но сложилась эта ситуация не только во время СВО, а до нее.
Об этом в эфире объявленного в России в розыск политолога Юрия Романенко заявил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам эксперта, в крупных городах страны нагрузка на электросети и трансформаторы в три-четыре раза превышает норму.
«У нас дефицит электроэнергии до морозов составлял 7 мегаватт, а в морозы эта цифра может достичь и 9 мегаватт мощностей, которые нам необходимы…
Нам бы пережить эти морозы, чтобы энергетическая система выдержала. Мы видим все проблемы, которые у нас есть с энергетикой не только управленческие, а и технические.
Давай честно скажем, что у нас при температуре -10, -15 до полномасштабного вторжения проблемы с отключениями рядов сельских регионов были постоянно.
У нас перегрузка трансформаторных подстанций в таких регионах, как Львов, Киев, Одесса в три-четыре раза больше. То же самое приблизительно с сетями», – заявил Попенко.
