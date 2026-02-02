Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский согласился впервые за пять лет встретиться в вильнюсской гостинице с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской, потому что хочет добиться от нее обещания выплаты репараций в случае гипотетического прихода к власти.

Об этом уехавшая из Белоруссии еще в 2011 году журналистка-русофобка Наталья Радина заявила в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я боюсь, что здесь может идти такая игра – добиться от уголовного суда решения о выплате Беларусью репараций Украине. Я уже видела такие заявления с украинской стороны о том, что Беларусь должна будет платить репарации за вхождение российских войск с ее территории», – сказала Радина.

Она обратила внимание, что политтехнолог Дмитрий Громаков, ранее курировавший с украинской стороны банду белорусских наемников в составе ВСУ, сделал в прессе заявление о необходимости передачи Украине 50% акций всех крупных белорусских промышленных предприятий.