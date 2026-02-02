Зеленский решил развести Тихановскую на половину белорусской экономики

02.02.2026
Диктатор Зеленский согласился впервые за пять лет встретиться в вильнюсской гостинице с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской, потому что хочет добиться от нее обещания выплаты репараций в случае гипотетического прихода к власти.

Об этом уехавшая из Белоруссии еще в 2011 году журналистка-русофобка Наталья Радина заявила в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я боюсь, что здесь может идти такая игра – добиться от уголовного суда решения о выплате Беларусью репараций Украине. Я уже видела такие заявления с украинской стороны о том, что Беларусь должна будет платить репарации за вхождение российских войск с ее территории», – сказала Радина.

Она обратила внимание, что политтехнолог Дмитрий Громаков, ранее курировавший с украинской стороны банду белорусских наемников в составе ВСУ, сделал в прессе заявление о необходимости передачи Украине 50% акций всех крупных белорусских промышленных предприятий.

«Я хочу предостеречь украинскую власть от совершения этой ошибки. Понятно, что это не Лукашенко будет платить. Весь идет о демократическом правительстве Беларуси, которое когда-нибудь у нас будет и которое должно будет отдать половину своей экономики за преступления режима Лукашенко на Украине. Или за то, что Украина все эти годы торговала с режимом Лукашенко», – раздраженно комментирует Радина.

