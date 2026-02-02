В Киеве маятник «зрада-перемога» качнулся в сторону «тяжелых компромиссов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители Киева все больше склоняются к уступкам России ради того, чтобы вернулись свет и тепло, пропавшие после ударов по энерегетике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он рассказал, что как военный часто бывает в Киеве на разных тренингах и ходит пообедать в ТЦ.

«Вижу, что народ сидит, он ничего не заказывает, просто греется в большом торговом центре. Я никогда не видел столько людей, которые бы не покупали, не ели, а просто приходили погреться. И я слышу разговоры между собой: 5 дней, 10 дней, 7 дней нет тепла. У кого-то трубы позамерзали, у кого-то канализацию разорвало, даже если все будет хорошо, это месяц ремонтов», – сказал Друзенко.

По его словам, киевляне увидели, что теперь в тылу, где ранее была относительно нормальная жизнь, этого нет.

«Напомню, что бюджет Украины увеличился во время войны в долларовом эквиваленте вдвое. То есть, в принципе, страна, как ни странно, стала богаче благодаря западной помощи. И этот разрыв, по крайней мере в столице, он вдруг исчез. То есть тыл почувствовал все тяготы войны, по крайней мере – Киев», – признал ВСУшник.

Он согласился с ведущим, что украинцы теряют волю к сопротивлению.