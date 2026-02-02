Большинство сразу побросает автоматы – садист из ВСУ о приказе покинуть Донбасс
Украинская армия устала воевать – и сразу выполнит приказ о выводе войск из Донбасса.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных.
Ведущий поинтересовался, как такой приказ воспримут ВСУ.
«Думаю, что большинство с этим согласится, потому что на фронте абсолютное большинство людей настолько уставшие, выгоревшие и чувствуют страшную эту несправедливость между фронтом и тылом, что они стремятся к завершению войны», – сказал Друзенко.
Он говорит, что за Украиной в Донбассе осталось, по сути, два города – Славянск и Краматорск, а все остальное на подконтрольной ВСУ территории уже руины и непригодно для жизни. При этом логистика для Славянска и Краматорска лишь ухудшается.
«Смысл удержания этих городов символичный существует. Экономический, рациональный? Большая проблема. Если бы меня спросили (меня не спрашивают, конечно), я бы их просто так не отдавал, но до конца торговался, чтобы поменять их на возврат контроля над Запорожской АЭС», – рассуждал Друзенко.
