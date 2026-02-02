Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия устала воевать – и сразу выполнит приказ о выводе войск из Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных.

Ведущий поинтересовался, как такой приказ воспримут ВСУ.

«Думаю, что большинство с этим согласится, потому что на фронте абсолютное большинство людей настолько уставшие, выгоревшие и чувствуют страшную эту несправедливость между фронтом и тылом, что они стремятся к завершению войны», – сказал Друзенко.

Он говорит, что за Украиной в Донбассе осталось, по сути, два города – Славянск и Краматорск, а все остальное на подконтрольной ВСУ территории уже руины и непригодно для жизни. При этом логистика для Славянска и Краматорска лишь ухудшается.