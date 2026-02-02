Друг Зеленского Юзик греется в Испании и поёт «Щеневмерлу» – пока другие «слуги народа» заставляют людей замерзать
Пока депутаты «Слуги народа» призывают украинцев сидеть в замерзших квартирах, чтобы не «обрадовать Россию», один из старых друзей просроченного диктатора Владимира Зеленского по «95 кварталу», Юрий Корявченков, который тоже входит во фракцию «Слуга народа», отдыхает в Испании.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Гнапа, Корявченков поехал к своей семье, которая с начала СВО получила вид на жительство в Испании, и заодно заскочил на заукраинский шабаш.
«Не думайте выезжать из своих городов, а тем более ехать за границу, чтобы не разрушать единство в обществе», – вот, что нам говорит слуга народа Нагорняк.
И, знаете, цинизм его заявления не только в том, что ему по сути плевать на украинцев, которые сегодня из-за отсутствия тепла и света оказались на грани выживания. Цинизм его заявлений еще в том, что пока депутат Нагорняк призывает простых украинцев сидеть в холодных городах, его коллеги и другие «слуги народа» отправляются в теплые страны», – негодовал он.
«О чем идет речь, собственно, на официальной странице Союза украинцев в Испании. Ну, а теперь давайте внимательнее рассмотрим фото с этого события. Обратите внимание вот на эту фотографию. На ней вы можете узнать народного депутата от Слуги народа, давнего друга и партнера Владимира Зеленского по 95-му кварталу Юрия Корявченкова, более известного широкой общественности как Юзик.
Пока коллега Юзика по фракции депутат Нагорняк призывает украинцев оставаться в украинских замерзающих городах и тем более не ехать за границу, Юзик сделал ровно наоборот – и поехал на юг Испании к своей семье, ну, а заодно и заскочил на собрание местного Союза украинцев. Ах, как вдохновенно поется гимн Украины на испанском юге, когда тебе не надо думать, а как же разогреть еду и накормить своих детей. Ну или как сходить в туалет, поскольку канализация в доме полностью замерзла», – отмечает Гнап.
