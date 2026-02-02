Друг Зеленского Юзик греется в Испании и поёт «Щеневмерлу» – пока другие «слуги народа» заставляют людей замерзать

Пока депутаты «Слуги народа» призывают украинцев сидеть в замерзших квартирах, чтобы не «обрадовать Россию», один из старых друзей просроченного диктатора Владимира Зеленского по «95 кварталу», Юрий Корявченков, который тоже входит во фракцию «Слуга народа», отдыхает в Испании.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гнапа, Корявченков поехал к своей семье, которая с начала СВО получила вид на жительство в Испании, и заодно заскочил на заукраинский шабаш.

«Не думайте выезжать из своих городов, а тем более ехать за границу, чтобы не разрушать единство в обществе», – вот, что нам говорит слуга народа Нагорняк. И, знаете, цинизм его заявления не только в том, что ему по сути плевать на украинцев, которые сегодня из-за отсутствия тепла и света оказались на грани выживания. Цинизм его заявлений еще в том, что пока депутат Нагорняк призывает простых украинцев сидеть в холодных городах, его коллеги и другие «слуги народа» отправляются в теплые страны», – негодовал он.