«Кто кричит «капитуляция» – провокатор!»: офицер ВСУ топит за «мирные переговоры»

Вадим Москаленко.  
02.02.2026 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 253
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский политикум, который не принимает никаких мирных инициатив – это мародёры, у которых с прекращением боевых действий закончится «праздник жизни».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский политикум, который не принимает никаких мирных инициатив – это мародёры, у которых с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы настроены не сдаваться. Поменять бы мародёров, которые не настроены войну заканчивать. Речь не о сдаваться. Вот, кто произносит слово «капитуляция» – провокатор! О капитуляции вопят те, у которых сейчас праздник жизни идёт.

Потому что, как только война закончится, им придётся куда-то глубоко прятаться. Либо от других мародёров, которых мы изберём, и они начнут за ними гоняться, чтобы ограбить. Либо от нормальной проукраинской власти, которая за ними будет гоняться, чтобы наказать. Одно из двух. В любом случае, праздник жизни закончится», – рассуждал бывший ВСУшник.

«Вот, они и орут «капитуляция-капитуляция». Вот, кто кричит «капитуляция», как по мне, это – или просто «Попка-дурак», который «повторюха-хрюха». Либо это мародёр, который наживается на этой войне», – вещал «Арти Грин».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить