Каллас призвала превратить Евросоюз в «военизированный» придаток НАТО
Армии стан-членов ЕС должны быть стандартизированы по единому натовскому образцу.
Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Те, кто говорит, что нам нужна европейская армия, возможно, не до конца продумали этот вопрос, потому что они не были премьер-министрами. Тогда бы они знали, что есть одна армия и один оборонный бюджет.
То есть, если вы уже являетесь частью НАТО, то не можете создать отдельную армию, помимо той, которая у вас уже есть. Потому что в условиях кризиса самое важное – это единоначалие.
Если у вас есть европейская армия, а есть еще и НАТО, то вы оказываетесь между двух огней, и это крайне-крайне опасно. Вот почему я говорю, что нам нужно укреплять европейскую оборону, которая также является частью НАТО. Это дополняет НАТО», – сказала Каллас.
«У НАТО есть одно очень ценное преимущество – стандартизация сил. И я думаю, что это очень важно и для европейцев, потому что 178 разных систем вооружения не помогут нам продвинуться дальше», – рассуждала она.
«Но у Европейского Союза есть просьба к НАТО поделиться этими стандартами и информацией. Потому что мы не можем помочь нашим государствам-членам развивать эти возможности, или делать это совместно, если мы не знаем всего, что нам нужно знать в этом отношении.
И в этом плане, я думаю, на 23 членах, которые входят в обе организации, лежит особая ответственность», – вещала эстонка.
