Бортник: «В Стамбуле планировалась встреча Путина и Зеленского. Но русские в последний момент отказались»

«Финальные решения» по урегулирования украинского конфликта могут быть приняты только лидерами государств, а не переговорными делегациями.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий отметил заявление главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин – если и будет встречаться с просроченным Зеленским, то только в Москве.

«Москва настаивает на этой части, потому что это будет выглядеть как признание Украиной своего слабого положения. Слово «капитуляция» здесь не подходит, но если бы Зеленский поехал в Москву, это выглядело бы как признание своей слабости. И с этой же точки зрения, Путин, конечно, не поедет в Киев. Тем более, что действует ордер МУС и т.д. Никто гарантировать полную, абсолютную безопасность ни Зеленскому в Москве, ни Путину в Киеве – не сможет», – прокомментировал Бортник.

Однако, по его мнению, переговоры возможны на третьей стороне.