Российский генерал: Оснований для прекращения СВО нет, цели ещё не достигнуты

Россия освободит Запорожье, Одессу, Харьков, Николаев и Днепропетровск. Об этом в эфире видеоблога политтехнолога Марата Баширова заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Верховный Главнокомандующий декларирует, что цели и задачи должны быть достигнуты. То есть вопрос ставится именно о демилитаризации, денацификации. Мы не собираемся сохранить какую-то армию Украины, которая в очередной раз со стороны НАТО будет угрожать Российской Федерации. Потому что, если мы её оставим, это просто отложенная война, мы же тоже прекрасно понимаем, правда? Рано или поздно всё равно она опять вспыхнет…

Я пока не вижу окончания специальной военной операции на том моменте, на котором оно должно состояться. Если брать с чисто военной точки зрения, то сегодня хорошие успехи на Запорожском направлении. Хотя тот же штурм Запорожья нам, наверное, придётся делать. Там осталось-то 15 км, это практически не вопрос.

Нам, конечно, надо освободить Донбасс, нам надо освободить Харьковскую область. Я 100% на этом уверен. В принципе, нам надо выйти на левый берег Днепра полностью. А после этого у нас ещё Одесса, Николаев, Днепропетровск.

Ведь, о чём говорит президент, что это исторически российские земли, правда? Украина — это искусственное государство… Сегодня Украина полностью вся – анти-Россия, независимо от областей: восточных или западных», — заявил Гурулев