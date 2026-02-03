Страдания меджлисовца: Файлы Эпштейна отвлекают американцев от замерзающей Украины

Миллионы украинцев замерзают в своих в квартирах, а США это не интересует. 

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом польскому изданию Virtualna Polska заявил именуемый себя «представителем Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Польше» Недим Усейнов

«Практически все атаки разрушили тепло- и электроэнергетическую инфраструктуру Киева», – жалуется Усейнов.

По его оценке, нынешняя ситуация на фронте благоприятствует планам Владимира Путина. Он признает, что  российская военная машина не сбавляет обороты.

Досталось от него и американцам.

«То, что Путин делает с Трампом, невероятно. Когда у нас трагическая ситуация в Киеве и многих других городах, американская элита разбирается с досье Эпштейна. Кажется, всегда найдется какое-нибудь отвлекающее средство, которое привлечет внимание части американской общественности и отвлечет ее на внутренние дела или другие вопросы, не имеющие отношения к Украине. Именно тогда миллионы людей замерзают насмерть, а Путин продолжает делать свое дело», — страдает меджлисовец.

 

