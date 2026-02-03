Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миллионы украинцев замерзают в своих в квартирах, а США это не интересует.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом польскому изданию Virtualna Polska заявил именуемый себя «представителем Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Польше» Недим Усейнов

«Практически все атаки разрушили тепло- и электроэнергетическую инфраструктуру Киева», – жалуется Усейнов.

По его оценке, нынешняя ситуация на фронте благоприятствует планам Владимира Путина. Он признает, что российская военная машина не сбавляет обороты.

Досталось от него и американцам.