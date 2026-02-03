«Жалости не будет»: подельник Ганула боится за свою жизнь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На всех фото, где сгнивший Ганул крушит русские памятники, запечатлен он — такой же нацист Владислав Балинский. За каждой историей об избитом, изнасилованном и отправленном на ноль мужике, за каждым извинением «на камеру» окровавленной девушки, женщины, бабушки — тоже он, Балинский…

И вот внезапно «алярма» — «квиточка наша следующая, ее тоже хотят убить! Памагити!».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Истерика кастрюль связана с тем, что в России нациста объявили в международный розыск после возбуждения дел о «фейках об армии РФ» и «повреждении военных мемориалов».

«Угроза жизни Балинского является реальной, конкретной и срочной. Его преследование — не частная история, а системная политики РФ. Аналогичная модель дегуманизации уже предшествовала убийству общественного активиста Демьяна Ганула», — вопят, как будто это что-то плохое, подельники урода из Национального экологического центра Украины.

Почему оттуда? Так ведь Балинский считает и называет себя экологом! Помните, как Гуцалюк, как Ганул.

В припадке бьются и мовные ведьмы:

«Российские пропагандистские ресурсы открыто распространяют угрозы физической расправы, что свидетельствует о реальной и непосредственной угрозе его жизни. Балинский — наш друг и коллега, общественный деятель. Мы не должны допустить повторения сценария Ирины Фарион, Демьяна Ганула или Андрея Парубия!».

Недобитки приводят примеры, якобы поступающих от «рашистов» наводок и угроз:

«Список 2 мая сокращается. Ганул уже ответил, Балинский — следующий. Одесса будет чистой. Балинский — полноценная цель, такая же, как оператор дрона. Жалости не будет».

Уроду страшно. Однажды, на митинге, его ВИЧ-позитивный нацист Домбровский покусал, даже сжевал куски носа и уха, но Балинского заштопали. И потом штопанный по всем инстанциям жалобы писал и вопил «Теперь я умру от СПИДа!». А сейчас, представляете, как боится?!.

Ну а гоп-компания сочувствующих накатала заявы в СБУ, прокуратуру и… ООН (слезы мешают писать) с требованием выслать в дурдом мотоциклеты с пулеметами, то есть «предоставить Балинскому государственную защиту, публично отреагировать на угрозы его жизни, расследовать каналы распространения угроз и координацию со стороны РФ».

А их же еще всех завидки берут — мол, почему Стерненко с эсбэушной охраной и живой, а «наши квиточки» все дохнут и дохнут?! Кстати, это всем интересно.

А насчет зассавшей за свою жизнь жертвы аборта, то, помнится, когда памятник Екатерине II снесли, Балинский визжал, что это он первый облил ее красной краской, нацепил колпак палача и удавку. «Я! Я!».

Не, ссы, нацист — тебя заметили. «Родина слышит, Родина знает».