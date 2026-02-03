Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Террорист Кирилл Буданов, занимая пост главы украинский разведки, сыграл не последнюю роль в отставке главы Зе-офиса Андрея Ермака, чью должность в итоге и занял.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет рупор соросятни антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для Зеленского выпадение Ермака из обоймы само по себе было чувствительным изменением. Полная перезагрузка команды ОП вообще могла бы дестабилизировать его управленческую вертикаль. Поэтому назначить Буданова новым руководителем старого офиса выглядело менее травматичным вариантом для президента. Кроме того, «переворот» в системе против Ермака, где Буданов играл одну из ведущих ролей, показал Зеленскому, что вне зоны его контроля внутри власти организовалась целая революционная группа. На этот раз она работала на устранение Ермака, но оставить ее без внимания на будущее было бы очень рискованно».

Один из членов команды Зеленского говорит изданию, что ошибаются те, кто считает назначение Буданова опасностью.

«Опасно было оставить его там, где он был. Кирилл сидел себе на «Острове» [место расположения ГУР на Рыбальском острове], встречался, с кем хотел, контактировал по своему усмотрению, с кем угодно. А теперь Зеленский по крайней мере знает, где он, что делает и с кем говорит», – говорит чиновник.

Кроме того, Зеленский смог переложить на Буданова самый тяжелый вопрос – переговоры о мире.

«И сделать это относительно безопасно для себя: если Буданову удастся довести переговоры до положительного результата, то это можно подать как победу Зеленского и его команды, если же переговоры провалятся, то есть шанс списать это на неудачу переговорной группы и, соответственно, главы ОПУ», – говорится в статье.

Буданов осознавал этот риск, но в итоге перевесили его политические амбиции, реализовать которые может помочь новая должность.