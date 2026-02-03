Немецкий адмирал: Балтика пока не стала внутренним морем НАТО
03.02.2026 12:54
(Мск) , Москва
Балтийское море нельзя считать «прудом НАТО», потому что российский флот и беспилотники здесь очень активны.
Об этом вице-адмирал ВМС Германии Кристиан Каак заявил в интервью телевидению Бундесвера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хотя у нас есть два мощных военно-морских флота, и Швеция с Финляндией стали членами НАТО, мы не должны забывать, что российская армия и российский флот здесь тоже очень мощные силы. Они могут осложнить нам жизнь», – сказал Каак.
По его оценке, сейчас ситуация на Балтике стабильна, но НАТО нужно стремиться иметь возможность перекрыть проливы для России.
