«Земля же круглая», – переобувшийся Арестович напомнил, как в Киеве смеялись над Крымом и Донбассом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замерзающее население Киева теперь имеет возможность поразмышлять, как еще недавно сытая украинская столица глумилась над оставшимся без света Крымом или Донецком, куда перекрыта подача воды.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Земля же круглая и имеет форму чемодана. Если долго смеяться над замерзающим Крымом и хождением в туалет в Донецке, то рано или поздно может случиться и с тобой такое, ведь, правда? Долго-долго смеялись, а теперь – раз, и теперь как-то так оно», – напомнил Арестович.

«Переобувшийся» украинский деятель напомнил, что Киев мог бы избежать нынешней участи.