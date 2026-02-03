«Земля же круглая», – переобувшийся Арестович напомнил, как в Киеве смеялись над Крымом и Донбассом
Замерзающее население Киева теперь имеет возможность поразмышлять, как еще недавно сытая украинская столица глумилась над оставшимся без света Крымом или Донецком, куда перекрыта подача воды.
Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Земля же круглая и имеет форму чемодана. Если долго смеяться над замерзающим Крымом и хождением в туалет в Донецке, то рано или поздно может случиться и с тобой такое, ведь, правда? Долго-долго смеялись, а теперь – раз, и теперь как-то так оно», – напомнил Арестович.
«Переобувшийся» украинский деятель напомнил, что Киев мог бы избежать нынешней участи.
«Конечно, был (выбор). Парижские соглашения, Минские соглашения выполнить. Это только начиная с 14-го года, а до этого еще миллион вариантов. Не превращаться в Анти-Россию, например».
