«Земля же круглая», – переобувшийся Арестович напомнил, как в Киеве смеялись над Крымом и Донбассом

Анатолий Лапин.  
03.02.2026 11:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1451
 
Дзен, Донбасс, Киев, Крым, Политика, Украина


Замерзающее население Киева теперь имеет возможность поразмышлять, как еще недавно сытая украинская столица глумилась над оставшимся без света Крымом или Донецком, куда перекрыта подача воды.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Замерзающее население Киева теперь имеет возможность поразмышлять, как еще недавно сытая украинская столица глумилась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Земля же круглая и имеет форму чемодана. Если долго смеяться над замерзающим Крымом и хождением в туалет в Донецке, то рано или поздно может случиться и с тобой такое, ведь, правда? Долго-долго смеялись, а теперь – раз, и теперь как-то так оно», – напомнил Арестович.

«Переобувшийся» украинский деятель напомнил, что Киев мог бы избежать нынешней участи.

«Конечно, был (выбор). Парижские соглашения, Минские соглашения выполнить. Это только начиная с 14-го года, а до этого еще миллион вариантов. Не превращаться в Анти-Россию, например».

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить