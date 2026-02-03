Российский дипломат: Из «утечек» следует, что России хотят навязать «компромисс» без достижения целей СВО

Анатолий Лапин.  
03.02.2026 13:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 612
 
НАТО, Политика, Россия, Украина


Пока что из западных «утечек» о ходе мирных переговоров следует, что России навязывается «компромисс», не предполагающий достижения изначальных целей СВО – демилитаризации и денацификации всей Украины.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из формулировок, которые выскальзывают из зала переговоров… всё-таки можно понять, что компромисс будет касаться вопросов о том, сколько земель, так сказать, будет контролировать в дальнейшем официально Российская Федерация по договорённостям, и сколько нет.

По-видимому, речь идёт о тех частях субъектов Российской Федерации, которые в настоящее время пока находятся под контролем украинских войск.

То есть, мы четыре субъекта оставим за собой, конечно, это будет серьёзный компромисс, потому что, всё-таки, два первых лозунга, которые были: денацификация и демилитаризация, судя по всему, вот об этом речь не идёт», — заявил Бакланов.

В конце января глава МИД Сергей Лавров заявил: Россию не устраивает предлагаемый Европой план по Украине, поскольку он предполагает сохранение нацистского режима и гонений на русских, а также каноническую Православную Церковь.

«Предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим на той части Украины, которая будет так называться, – конечно, абсолютно неприемлемы», – говорил Лавров.

