Пока что из западных «утечек» о ходе мирных переговоров следует, что России навязывается «компромисс», не предполагающий достижения изначальных целей СВО – демилитаризации и денацификации всей Украины.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из формулировок, которые выскальзывают из зала переговоров… всё-таки можно понять, что компромисс будет касаться вопросов о том, сколько земель, так сказать, будет контролировать в дальнейшем официально Российская Федерация по договорённостям, и сколько нет. По-видимому, речь идёт о тех частях субъектов Российской Федерации, которые в настоящее время пока находятся под контролем украинских войск. То есть, мы четыре субъекта оставим за собой, конечно, это будет серьёзный компромисс, потому что, всё-таки, два первых лозунга, которые были: денацификация и демилитаризация, судя по всему, вот об этом речь не идёт», — заявил Бакланов.

В конце января глава МИД Сергей Лавров заявил: Россию не устраивает предлагаемый Европой план по Украине, поскольку он предполагает сохранение нацистского режима и гонений на русских, а также каноническую Православную Церковь.