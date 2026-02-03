Генсек НАТО Марк Рютте под звуки воздушной тревоги, включенной для него в Киеве, в компании диктатора Зеленского посетил Майдан, где одна из клумб уставлена флажками в честь мертвых ВСУшников.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», под барабанную дробь Рютте вместе с Зеленским преклонили колени.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Цинизм в том, что НАТО, которое представляет Рюттте, как раз несет вину за смерти украинцев, заявил «ПолитНавигатору» российский политолог Армен Гаспарян.