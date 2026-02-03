«Подонок Рютте» картинно поскорбил на Майдане под ложную «воздушную тревогу»
Генсек НАТО Марк Рютте под звуки воздушной тревоги, включенной для него в Киеве, в компании диктатора Зеленского посетил Майдан, где одна из клумб уставлена флажками в честь мертвых ВСУшников.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», под барабанную дробь Рютте вместе с Зеленским преклонили колени.
Цинизм в том, что НАТО, которое представляет Рюттте, как раз несет вину за смерти украинцев, заявил «ПолитНавигатору» российский политолог Армен Гаспарян.
«Визит Рютте в Киев, эти все скорбные лица на Майдане перед флажками — это такой абсолютно библейский сюжет. И вернулся пёс на блевотину свою. Ну кто, как не Североатлантический альянс на протяжении многих лет сначала готовил вот весь этот крестосев, в данном случае флагосев на Майдане, а потом успешно реализовывал?
Ведь Рютте чего – он приехал, постоял, поморозился, потом уехал и об этом думать перестал. А родные людей, которые погибли в результате всех этих действий, которым даже не объяснили, собственно, за что? За то, чтобы Рютте приехал и сказал: «Вы молодцы, вы исторически защищаете Европу».
Если бы Рютте бы вышел бы и сказал: «Извините, пожалуйста, украинцы, мы вас втолкнули в эту всю историю, мы хотели победить Россию, а по факту вас вон сколько там уже погибло, и сколько вас ещё погибнет! И у вас ещё холод и проблемы с энергетикой»… А он о чём сказал? О том, что воюйте дальше, у вас это хорошо получается. Ну, подонок», – заявил Гаспарян.
