Европа «наслаждается» своей зависимостью от США – цены на газ взлетели в 2 раза

Цены на СПГ для Европы взлетели вдвое после снегопадов в США, где возник повышенный спрос на газ.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Америке мороз (в Европе, кстати, тоже не жарко) – цена идет вверх. Европейцы недавно прыгали, радовались цене по 300 – ура-ура, мы победили русских. Потом цена, бах, за несколько дней скакнула почти в два раза. Почему? В Америке морозы», – сказал Симонов.

По его словам, так же Европа зависит от ситуации в Норвегии.