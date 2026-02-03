Европа «наслаждается» своей зависимостью от США – цены на газ взлетели в 2 раза
Цены на СПГ для Европы взлетели вдвое после снегопадов в США, где возник повышенный спрос на газ.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Америке мороз (в Европе, кстати, тоже не жарко) – цена идет вверх. Европейцы недавно прыгали, радовались цене по 300 – ура-ура, мы победили русских. Потом цена, бах, за несколько дней скакнула почти в два раза. Почему? В Америке морозы», – сказал Симонов.
По его словам, так же Европа зависит от ситуации в Норвегии.
«Они жалуются: а что такое, ребята, у вас две страны контролируют 60% импорта газа. Если в Норвегии авария на терминале, а в США морозы – получайте цены. Вы же хотели «деполитизировать рынок». Но «молекулы свободы» превратились в молекулы Трампа. Это было очевидно, когда вы радовались взрывам «Северных потоков». Писали твитты «Спасибо США». Пожалуйста, наслаждайтесь», – сказал Симонов.
