«Ваши дети стойко прячутся в метро» – Рютте пообещал и дальше пользовать Украину как полигон

Благодаря готовности терпеть любые невзгоды, Украина оказалась очень удачной страной в роли полигона НАТО. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди упоминаний о потерях я вижу огромную стойкость и выдержку украинского народа. Строится будущее, дети учатся даже в станциях метро, несмотря на разрушения вокруг. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу мужество и решительность этих людей. Поэтому хочу выразить глубокое уважение, и заверить, что НАТО стоит рядом с Украиной, как было и в 22 году. Мы готовы быстро давать поддержку Украине. Каждый день мы отправляем технику ВСУ», – хвастался Рютте.