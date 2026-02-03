«Ваши дети стойко прячутся в метро» – Рютте пообещал и дальше пользовать Украину как полигон
Благодаря готовности терпеть любые невзгоды, Украина оказалась очень удачной страной в роли полигона НАТО. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Среди упоминаний о потерях я вижу огромную стойкость и выдержку украинского народа. Строится будущее, дети учатся даже в станциях метро, несмотря на разрушения вокруг.
Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу мужество и решительность этих людей. Поэтому хочу выразить глубокое уважение, и заверить, что НАТО стоит рядом с Украиной, как было и в 22 году.
Мы готовы быстро давать поддержку Украине. Каждый день мы отправляем технику ВСУ», – хвастался Рютте.
«Также мы учимся у вас. Вы применяете инновации уникальным способом. В результате, многие страны НАТО сейчас разрабатывают и изготавливают совместно с Украиной определённое оборудование, и сразу поставляют его Украине.
От этого сотрудничества выигрывают все, это укрепляет нашу безопасность, и это остаётся нашим приоритетом», – добавил лживый НАТОвец.
