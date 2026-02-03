Мерц – агент США: Европа порабощена американским капиталом – немецкий профессор
Канцлер Германии Фридрих Мерц, как и многие другие европейские политики, является агентов влияния американских корпораций.
Об этом в эфире канала «Neutrality Studies» заявил немецкий профессор Вернер Рюгемер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мерц воплощает в себе схему финансовой и политической интеграции США в Европу. Мерц проработал в США 4 года, пока ему не исполнилось 20. Он был членом немецкого отделения BlackRock, с 2000 года.
Потом он стал членом американской юридической фирмы «Мэр Браун», которая открыла филиал в Германии, потому что именно в эти годы из США приезжали так называемые частные инвесторы с низкими затратами.
То есть, Мерц стал юристом в американской юридической фирме, чтобы консультировать американские компании по вопросам покупки немецких.
Иными словами, этот человек является примером того, как в Германии внедрялись американские методы работы.
Есть и другие люди с похожей биографией. Да, у нас есть целый список немецких политиков, которые, например, были президентами немецких земель, таких как Гессен, Бавария – и стали консультантами или членами советов директоров американских филиалов», – сказал Рюгемер.
«В результате, американские компании, консультанты, банки, фонды и BlackRock, они не спрашивают у правительств разрешения на свои действия. Они покупают акции немецких и европейских компаний и банков, и просто делают то, что им нужно. Это проникновение капиталистического класса в правящие круги.
И если потребуется, то как это было в Первую и Вторую мировую войну в США, банки и капиталисты снова выступят против своего правительства, потому что у них свои интересы.
То есть, речь идет не столько о том, что правительство США взяло под контроль Европу, сколько о том, что транснациональный трансатлантический капитал взял под контроль политический процесс в Европе», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: