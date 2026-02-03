Президент Владимир Путин вряд ли пойдет на мирный договор по Украине, не устраняющий первопричины конфликта.

Об этом вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Риторика западных стран тоже меняется. Если мы вспомним 22-й год, целью элит европейских стран было уничтожение России. Сегодня, как мы видим, в силу обстоятельств на поле боя, на международной арене, эта риторика ушла в прошлое. И сегодня европейские лидеры пытаются найти способ выйти из сложного положения, которое сами себе и создали.

Если переговоры будут направлены на устранение первопричины, то, думаю, что Россия активно включится в этот процесс. Что она сейчас и демонстрирует. Решение за президентом, но я думаю, что вряд ли он согласился бы обсуждать какие-то иные вопросы, поскольку они не имеют в данное время большого значения», – сказал Бабаков.