«Америка оказалась единственной западной страной», – в Думе сильна вера в «доброго полицейского» Трампа
Президент Владимир Путин вряд ли пойдет на мирный договор по Украине, не устраняющий первопричины конфликта.
Об этом вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Риторика западных стран тоже меняется. Если мы вспомним 22-й год, целью элит европейских стран было уничтожение России. Сегодня, как мы видим, в силу обстоятельств на поле боя, на международной арене, эта риторика ушла в прошлое. И сегодня европейские лидеры пытаются найти способ выйти из сложного положения, которое сами себе и создали.
Если переговоры будут направлены на устранение первопричины, то, думаю, что Россия активно включится в этот процесс. Что она сейчас и демонстрирует. Решение за президентом, но я думаю, что вряд ли он согласился бы обсуждать какие-то иные вопросы, поскольку они не имеют в данное время большого значения», – сказал Бабаков.
Тем не менее, он выразил позитивные надежды в адрес Вашингтона.
«Но наряду с этим переговорным процессом, мы видим, что Америка оказалась единственной западной страной, которая, по крайней мере, ищет пути выхода из этой ситуации. Причём, это происходит на фоне обсуждения другого спектра вопросов, связанных и с общемировой ситуацией, и с двусторонними отношениями. Думаю, даже сигнал, полученный из Америки, что они готовы выйти на контакт по линии парламентов – это тоже хороший сигнал», – считает зампред.
