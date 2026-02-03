«Над вами всегда будет занесён русский меч» – американист разъяснил украинцам, почему придётся идти на условия Москвы
Украинцы должны осознать – их страна навсегда превратится в «серую зону», если Киев не пойдёт на выполнение требований России.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Предположим, вернутся на границу 91-го года. И Россия останется, и Украина останется этой прифронтовой зоной, которая будет буквально сдерживать «орков»… Это будет страна под постоянной угрозой военного нападения. Это будет страна, где невозможны будут никакие долгосрочные инвестиции… Воровство продолжится, общество будет находиться в состоянии постоянной мобилизации. Это общество, где не будет спокойствия, это общество, из которого родители захотят увести своих детей», – заявил Наумов.
По его прогнозу, Украина в итоге согласится с теми условиями, которые выдвигает Россия, провоевав несколько лет и потеряв «цвет нации»:
«По факту, люди сражаются за два негативных сценария для Украины. Нет сегодня позитивного сценария для Украины в нынешнем формате. Потому что, даже если все хотелки Зеленского будут реализованы, это будет тяжёлая, кошмарная ситуация. И очень тяжёлая для жизни страна, которая буквально всегда будет на острие атаки, всегда будет над ней занесён русский меч».
