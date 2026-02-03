«Над вами всегда будет занесён русский меч» – американист разъяснил украинцам, почему придётся идти на условия Москвы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны осознать – их страна навсегда превратится в «серую зону», если Киев не пойдёт на выполнение требований России.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Предположим, вернутся на границу 91-го года. И Россия останется, и Украина останется этой прифронтовой зоной, которая будет буквально сдерживать «орков»… Это будет страна под постоянной угрозой военного нападения. Это будет страна, где невозможны будут никакие долгосрочные инвестиции… Воровство продолжится, общество будет находиться в состоянии постоянной мобилизации. Это общество, где не будет спокойствия, это общество, из которого родители захотят увести своих детей», – заявил Наумов.

По его прогнозу, Украина в итоге согласится с теми условиями, которые выдвигает Россия, провоевав несколько лет и потеряв «цвет нации»: