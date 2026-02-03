Американский генерал-русофоб стыдит европейцев: «Прекратите ныть. Вы же потомки викингов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес пристыдил европейцев за их сожаления по поводу ухода США из Старого света и поставил им в пример Украину.

Об этом он заявил на конференции по безопасности в Осло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа, безусловно, может защитить себя. Пожалуйста, перестаньте ныть. Ради Бога, вы были викингами. Почему так много нытья по поводу того, что США уйдут. Ну же. Украина с очень небольшой помощью остановила Россию на 4 года. А вообще это война продолжается уже 12 лет. Украина остановила их», – сказал Ходжес.

Он призвал европейцев останавливать российские суда на Балтике и еще больше помогать Украине.