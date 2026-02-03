Американский генерал-русофоб стыдит европейцев: «Прекратите ныть. Вы же потомки викингов»

Елена Острякова.  
03.02.2026 12:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 248
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия, Русофобия, США, Украина


Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес пристыдил европейцев за их сожаления по поводу ухода США из Старого света и поставил им в пример Украину.

Об этом он заявил на конференции по безопасности в Осло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес пристыдил европейцев за их сожаления по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа,  безусловно, может защитить себя. Пожалуйста, перестаньте ныть. Ради Бога, вы были викингами. Почему так много нытья по поводу того, что США уйдут. Ну же. Украина с очень небольшой помощью остановила Россию на 4 года. А вообще это война продолжается уже 12 лет. Украина остановила их», – сказал Ходжес.

Он призвал европейцев останавливать российские суда на Балтике и еще больше помогать Украине.

 «Так что же должна делать Европа? Во-первых, помочь Украине. Это лучший способ защитить Европу и сделать так, чтобы Украина продолжала делать то, что делает, и смогла победить Россию», – сказал Ходжес.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить