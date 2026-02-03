Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В США – извержение грязевого вулкана, связанное с «делом Эпштейна». Возрастающая мощь скандала обеспечена количеством вброшенных документов (3,5 млн) и замазанных в педофилии и изнасиловании VIP-персон, среди которых чета Клинтонов, носитель «гусарского насморка» Билл Гейтс, наследные принцессы Швеции и Норвегии, лишенный титулов дегенеративный принц Эндрю, президент Макрон, миллиардер Маск и т.п. Об участии в оргиях насекомых из шоубиза и говорить нечего — дустом нужно обрабатывать весь Голливуд.

Имя Трампа встречается более 36 тыс раз, хотя роющиеся в грязи исследователи утверждают, будто ни в чем откровенно компрометирующем тот не замечен.

А вот Гейтс упомянут не только в связи с подхваченным на острове ЗППП, но и в переписке о моделировании пандемии за 3 года до появления вируса. В 2019 благодаря фонду Билла и Мелинды Гейтс были проведены учения, точно имитирующие распространение «короны».

Из всех финансовых VIP’ов, с которыми хотел дружить Эпштейн, самым порядочным оказался «отец» биткоина японец Сатоши Накомото. Сутенер пригласил его на остров с целью «обсудить блокчейн», на что Сатоши ответил: «Дорогой Джеффри! Лучше отымей себя сам!».

В рассекреченных файлах неоднократно упоминаются мутные личности, доставлявшие на остров Эпштейна российских дамочек с низкой социальной ответственностью по требованию клиентов.

Поэтому «свободные западные СМИ» принялись переключать внимание с обделавшихся топ-политиков и бизнесменов на «руку Москвы». Британская Daily Mail запустила парашу, будто «остров Эпштейна» — это «медовая ловушка» КГБ. Тему подхватил Bild и прочие.

Создается впечатление, что в Минюсте и ФБР США так долго тянули с обнародованием свежей пачки компромата, чтобы, наряду с реальными западными мерзавцами навести тень на плетень и разбавить реальные документы вкусной дезой для прессы. По выражению незабвенного Б. Титомира, «пипл хавает».

В документах аж 1600 раз упомянута переписка «босса» с почти забытой сегодня тамбовской мажоркой Машей Дроковой, экс-комиссаркой движения «Наши». Помнится, получив отставку, «патриотичная» пигалица снюхалась с российской либердой, приняв активное участие во всевозможных перформансах, а в соцсетях — сеансах саморазоблачения, советуя «найти богатого еврея и свалить с ним из страны», чего в конце-концов добилась для себя лично.

Что Дрокова замазана в связях с Эпштейном, особых сомнений не вызывает, как и то, что владелец срамного острова навел связи с российскими торговцами эксклюзивным живым мясцом за хорошую мзду.

Российская тема меркнет на фоне интереса Эпштейна к Украине, Пете Порошенко и Вовочке Зеленскому. Судя по всему, главными шлюхопроводами на островной бордель стали киевские модельные агентства Linea12 и L-Models.

В документах говорится, что в мае 2013 года Эпштейн поручил своему помощнику организовать перелет по длительному маршруту со многими остановками, включая Крым и Киев. Что так заинтересовало в Крыму делягу, непонятно, но на Киев у сутенера были определенные планы, включая вмешательство в президентские выборы. Особую активность Эпштейн проявил в 2019 году, накануне и во время кампании Зе.

По делу Эпштейна подали иски более 200 предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации, но почти все они были урегулированы конфиденциально вне суда. Проще говоря, получили деньги. Для выплат после смерти магната по завещанию был учрежден спецфонд.

Вбросив пачку зловонного компромата, Минюст США предупреждает: «документы ни в коем случае не является доказательствами», хотя, вооружившись терпением и критическим подходом, найдется немало реальной грязи на ораву западных небожителей. Другое дело, что на Западе вокруг любой навозной кучи начинают водить хороводы с песнопениями о «всепроникающей руке Москвы». Посмотрим, какие тайны всплывут после публикации ещё не рассекреченной мусорной кучи, наваленной Эпштейном и его клиентами.