Зеленский неизбежно объявится в Москве: Россия использует антигитлеровскую тактику на Украине — эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Просроченному украинскому диктатору Владимиру Зеленскому придется ехать в Москву для подписания мира, потому что рано или поздно он потерпит поражение.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Наумова, Россия постепенно добивается своих целей, а интенсивное уничтожение украинской энергосистемы и логистики – это тактика, которая показала свою эффективность в борьбе против нацистского преступника Адольфа Гитлера.

«Я думаю, на самом деле гораздо более реалистичный сценарий, что Зеленский поедет в Москву. Это потребует какого-то мощного поражения Украины… Пока мы его не видим. Но давайте посмотрим на ситуацию в отдалении. Мы видим, что Россия постепенно своего добивается. Поэтому визит Зеленского в Москву в этом плане гораздо более вероятен… Москва добивается постепенно того, чего она хочет. То есть, с каждым днём она постепенно приобретает, берёт под контроль всё больше территорий. Москва работает над тем, чтобы связность украинского общества ввиду проблем с инфраструктурой – нарушалась», – объяснял он.