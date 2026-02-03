На Украине угрожают: Купим ракеты у Франции – бить по РФ без разрешения США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины будет лучше покупать ракеты у Франции, а не Великобритании.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express, ныне военнослужащий Иван Киричевский.

Он обратил внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон делает ставку на продажу Украине оружия, произведенного в его стране.

«Курс, о котором говорит Макрон, как раз и ведет к нашему стратегическому усилению, несмотря на ту парадоксальность, которую мы имеем», – сказал гость эфира.

По его словам, у французских крылатых ракет SCALP EG, являющихся фактическим аналогом британских Storm Shadow, нет американских компонентов.