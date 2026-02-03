На Украине угрожают: Купим ракеты у Франции – бить по РФ без разрешения США

Для Украины будет лучше покупать ракеты у Франции, а не Великобритании.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express, ныне военнослужащий Иван Киричевский.

Он обратил внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон делает ставку на продажу Украине оружия, произведенного в его стране.

«Курс, о котором говорит Макрон, как раз и ведет к нашему стратегическому усилению, несмотря на ту парадоксальность, которую мы имеем», – сказал гость эфира.

По его словам, у французских крылатых ракет SCALP EG, являющихся фактическим аналогом британских Storm Shadow, нет американских компонентов.

«И там нет никакой проблемы наводить их, например, на территорию России, потому что Франция имеет соответствующую волю, соответствующие технологии, у них нет каких-то сдерживающих факторов.

А у американцев как раз наоборот. Storm Shadow, казалось бы британская ракета. Но формально британскую ракету мы смогли использовать по территории РФ только с доброй воли Соединенных Штатов Америки, которые могут в любой момент эту добрую волю забрать», – рассуждал Киричевский.

