Перемога близка: скоро погоним генерала Мороза – в Киеве призывают ждать весны

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 17:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 401
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинское руководство рассчитывает, что сильные морозы закончатся, и можно будет дальше гнуть свою линию на переговорах.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство рассчитывает, что сильные морозы закончатся, и можно будет дальше гнуть свою линию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В такой ситуации возникает вопрос: «а какие уступки Украиной будут предложены взамен того, что Москва откажется от своего преимущества?» Всё лежит на столе, теперь выбираем только правильные карты, и политикам определять будущее развитие этой войны на ближайшие недели-месяцы…

Маркером будет, если Россия сейчас нанесёт удар до переговоров, массированный удар по Украине – означает, что ничего там особенно позитивного не стоит ждать от переговоров», – сказал Бортник.

Однако он предположил, что в Киеве хотят попробовать переждать ситуацию.

«В Украине рассчитывают, что это последние сильные морозы. И дальше пойдёт уже постепенное потепление, вплоть до весны. Могут быть заморозки, но больших морозов не будет.

Если этот фактор уже больше не сыграет, в Украине будет объявлена победа над генералом Морозом, победа над генералом Путиным. Весна, более позитивное настроение, общество будет более готово терпеть.

Ну, и вероятность уступок со стороны Украины, каких-то глубоких компромиссов – снизится в этой части», – откровенничал укро-политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить