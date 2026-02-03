Перемога близка: скоро погоним генерала Мороза – в Киеве призывают ждать весны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство рассчитывает, что сильные морозы закончатся, и можно будет дальше гнуть свою линию на переговорах.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В такой ситуации возникает вопрос: «а какие уступки Украиной будут предложены взамен того, что Москва откажется от своего преимущества?» Всё лежит на столе, теперь выбираем только правильные карты, и политикам определять будущее развитие этой войны на ближайшие недели-месяцы… Маркером будет, если Россия сейчас нанесёт удар до переговоров, массированный удар по Украине – означает, что ничего там особенно позитивного не стоит ждать от переговоров», – сказал Бортник.

Однако он предположил, что в Киеве хотят попробовать переждать ситуацию.