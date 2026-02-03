Зе-депутат: Других вариантов не вижу – надо пойти навстречу требованиям России

Игорь Шкапа.  
03.02.2026 18:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 196
 
Украине следует умерить свои амбиции и согласиться на компромиссы, чтобы в стране поскорее наступил мир.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога MayiakUA заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазураш.

«Думаю, что возможно и быстрое завершение войны, но очевидно, что для этого нам нужно немного свои амбиции обуздать. И при том, что нам, понятно, что не хочется даже говорить с агрессором. Но я думаю, что реально для того, чтобы прекратить активную фазу войны, перейти к решению вопросов дипломатическим способом, надо идти на так так называемые компромиссы. А реально – это уступки
с нашей стороны. К сожалению, других вариантов я не вижу», – сказал депутат.

При этом он признает, что не все зависит от Украины, указав, что проблемой может стать ЕС.

«Решение о том, что 90 миллиардов евро на два года Евросоюз нам готов выделить, будто свидетельствует о том, что они видят нас в войне еще два года. И возможно, их логика может быть в том, что пусть Украина еще повоюет, мы подготовимся, чтобы русские не захотели на нас напасть. И такая логика тоже должна быть, к сожалению», – добавил Мазураш.

