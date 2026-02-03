Колесникова закрутила с «колонизатором» Дудём – змагары трубят зраду
Вышедшая из тюрьмы белорусская оппозиционерка Мария Колесникова вляпалась в очередной скандал, дав интервью российскому иноагенту и русофобу Юрию Дудю. Этим она навлекла на себя гнев змагарского сообщества, приревновавшего ее к «хорошему русскому».
Первый раз Колесникова не угодила общественности на пресс-конференции в Чернигове, где она поблагодарила за освобождение президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Уехав в Германию, оппозиционерка начала выступать за снятие западных санкций с Белоруссии, что противоречит генеральной линии ее бывшей подруги, самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской.
Наконец, в интервью в «Файненшиал Таймс» Колесникова заявила, что с Лукашенко нужно вести переговоры, хотя бы об освобождении политзаключенных. Эти слова вызвали отчаянное бурление в эмигрантском болоте, но героиня Беломайдана не отступила и повторила свой тезис в интервью Дудю.
Змагарская общественность принялась возмущаться самим фактом интервью «хорошему русскому».
«Вот вопрос: это нормально, когда белорусский политик первое интервью дает не белорусам, а немцам и россиянину? Выбор Дудя – пережиток колониального мышления», – вещал журналист националистической «Нашей Нивы» Николай Бугай.
«Я знаю, что для некоторых триггер начался с того, что Мария пошла к Дудю, а не выбрала белорусские СМИ. Но суть в том, что она выбрала другой канал коммуникаций. Я думаю, что она с командой это сделали, потому что так легче выйти на белорусскую аудиторию. Я вижу по месседжам, что они разговаривают не с теми, кто озлоблен в эмиграции, ждет справедливости и мести, а с белорусами, которые устали от такой радикальной позиции», – сказала в эфире «Еврорадио» афробелоруска и активистка Алана Гебремариам.
Беглая политологиня Алина Харисова признала, что даже змагары смотрят больше Дудя, чем своих блогеров, но все равно осудила Колесникову.
«Даже когда нет вопроса про это, она всегда вспоминает про переговоры с Лукашенко, нормализацию ситуации в Белоруссии, про возвращение послов в Беларусь. Про то, что если Беларусь будет находиться в изоляции, она будет больше за Россию, а если снять изоляцию – устремится в Европу. У меня вопрос к таким размышлениям. Очевидно, что это не то, что сработает на белорусов», – сказала Харисова.
