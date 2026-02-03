Колесникова закрутила с «колонизатором» Дудём – змагары трубят зраду

Вышедшая из тюрьмы белорусская оппозиционерка Мария Колесникова вляпалась в очередной скандал, дав интервью российскому иноагенту и русофобу Юрию Дудю. Этим она навлекла на себя гнев змагарского сообщества, приревновавшего ее к «хорошему русскому».

Первый раз Колесникова не угодила общественности на пресс-конференции в Чернигове, где она поблагодарила за освобождение президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уехав в Германию, оппозиционерка начала выступать за снятие западных санкций с Белоруссии, что противоречит генеральной линии ее бывшей подруги, самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской.

Наконец, в интервью в «Файненшиал Таймс» Колесникова заявила, что с Лукашенко нужно вести переговоры, хотя бы об освобождении политзаключенных. Эти слова вызвали отчаянное бурление в эмигрантском болоте, но героиня Беломайдана не отступила и повторила свой тезис в интервью Дудю.

Змагарская общественность принялась возмущаться самим фактом интервью «хорошему русскому».

«Вот вопрос: это нормально, когда белорусский политик первое интервью дает не белорусам, а немцам и россиянину? Выбор Дудя – пережиток колониального мышления», – вещал журналист националистической «Нашей Нивы» Николай Бугай.

«Я знаю, что для некоторых триггер начался с того, что Мария пошла к Дудю, а не выбрала белорусские СМИ. Но суть в том, что она выбрала другой канал коммуникаций. Я думаю, что она с командой это сделали, потому что так легче выйти на белорусскую аудиторию. Я вижу по месседжам, что они разговаривают не с теми, кто озлоблен в эмиграции, ждет справедливости и мести, а с белорусами, которые устали от такой радикальной позиции», – сказала в эфире «Еврорадио» афробелоруска и активистка Алана Гебремариам.

Беглая политологиня Алина Харисова признала, что даже змагары смотрят больше Дудя, чем своих блогеров, но все равно осудила Колесникову.