В Британии крайне обеспокоены: «Путин играючи извлекает максимум возможного из прекращения огня»
Время играет на стороне России, которая сейчас самостоятельно выбирает, когда и на каких условиях прекращать огонь.
Об этом на Форуме безопасности в Осло заявил британский писатель, эксперт по Вооружённым силам РФ Кир Джайлз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия может по-прежнему чувствовать себя довольно комфортно. Потому что мы больше слышим о том, что должно быть сделано, чем о том, что уже сделано, не говоря уже о соотношениях между Европой и Трампом.
Из России видно, что раскол в Европе жив и силён. Странам, которые находятся близко от передовой, не нужно говорить, чтобы они тратили деньги на свою оборону.
А некоторые страны к западу и югу от Варшавы думают, что откупились от США обещанием более или менее вымышленных 5%, и теперь могут снова заснуть», – нагонял тревогу Джайлз.
Он пожаловался, что страны ЕС всё равно будут пытаться затягивать с увеличением расходов на армию – и пытаться сэкономить.
«В этом отношении время на стороне России. Особенно потому, что Россия может выбрать момент, когда она может согласиться с любым пакетом мер по прекращению огня, которые были представлены на рассмотрение США.
А Украина не может позволить себе такую роскошь, как время… сейчас даже эти 5% не используются как эффективный инструмент. Стыдно за те страны, которые не придерживаются и их.
Не говоря уже о зияющих разрывах между тем, что страны обещали, и тем, что они реально выполняют.
Так вот, сейчас Россия, Путин – и все, кто его окружают, могут быть относительно расслаблены, выбирать подходящий момент, чтобы извлечь максимум возможного из прекращения огня на Украине, и подготовиться к следующему шагу», – добавил он.
