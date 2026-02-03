В Британии крайне обеспокоены: «Путин играючи извлекает максимум возможного из прекращения огня»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Время играет на стороне России, которая сейчас самостоятельно выбирает, когда и на каких условиях прекращать огонь.

Об этом на Форуме безопасности в Осло заявил британский писатель, эксперт по Вооружённым силам РФ Кир Джайлз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия может по-прежнему чувствовать себя довольно комфортно. Потому что мы больше слышим о том, что должно быть сделано, чем о том, что уже сделано, не говоря уже о соотношениях между Европой и Трампом. Из России видно, что раскол в Европе жив и силён. Странам, которые находятся близко от передовой, не нужно говорить, чтобы они тратили деньги на свою оборону. А некоторые страны к западу и югу от Варшавы думают, что откупились от США обещанием более или менее вымышленных 5%, и теперь могут снова заснуть», – нагонял тревогу Джайлз.

Он пожаловался, что страны ЕС всё равно будут пытаться затягивать с увеличением расходов на армию – и пытаться сэкономить.