Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ввод войск на Украину после прекращения огня – это принципиальная позиция Запада, поскольку «не только Киев должен идти на компромиссы».

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украине требуются мощные вооружённые силы. Мы работаем, чтобы они получили всё необходимое для этого. Также ей нужны гарантии безопасности и обязательства, чтобы мы могли прийти на помощь Украине, когда это будет необходимо. И для этого коалиция желающих предусматривает систему «бэкстоп» – предостережения со стороны США, и предоставление военной поддержки в качестве вооружённых сил на Украине», – вещал Рютте.

В свою очередь, Зеленский начал заливать о переговорных моментах.