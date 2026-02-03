Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия, действительно, является и являлась сырьевым мировым поставщиком, но к настоящему времени доход от этого составляет менее четверти всего российского бюджета.

Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия кардинально изменилась за 30 лет. Даже в одном аспекте, ключевом – в поставках сырьевых продуктов. Многие воспринимают Россию как страну, которая поставляет нефть, газ и другое сырьё на мировые рынки. Да, мы это делаем. Да, мы поставляем в достаточно большом объёме. Но я хочу сказать для них, что доходы для российского бюджета от экспортных отраслей составляют сегодня меньше 18%. То есть 82% доходов российского бюджета создаётся вне сырьевых отраслей. А это сельское хозяйство, промышленность, транспорт, реальный сектор экономики», – подчеркнул политик.