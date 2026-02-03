Иноагент уверен, что Путин и Зеленский борются «за значок»

Очередной раунд переговоров в Абу-Даби не принесет никаких результатов.

Об этом бывший юрист ЮКОСа ионагент Владимир Пастухов заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такая ситуация на любых переговорах, когда есть один главный вопрос – и тысячи технических. Если главный вопрос решаемый, то тысячи технических можно решить за одну ночь. Если у тебя главный вопрос нерешаемый, ты можешь месяцами обсуждать технические вопросы, доведя до блеска все детали, но ты не продвинешься ни на один шаг», – сказал Пастухов.

Главным вопросом переговоров он считает формальное признание победителя.

«Ключевой вопрос – кто повесит себе значок победителя в этой войне формально. Этот вопрос не решен. Когда говорят, что Путин не хочет мира, это не совсем правильно. У Путина есть серьезные резоны хотеть выйти из этой войны, но со значком победителя. А Украина хочет выйти из этой войны со значком непобежденной. И в этом они никак не могут сойтись», – рассуждал Пастухов.

