Иноагент уверен, что Путин и Зеленский борются «за значок»

Очередной раунд переговоров в Абу-Даби не принесет никаких результатов.

Об этом бывший юрист ЮКОСа ионагент Владимир Пастухов заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такая ситуация на любых переговорах, когда есть один главный вопрос – и тысячи технических. Если главный вопрос решаемый, то тысячи технических можно решить за одну ночь. Если у тебя главный вопрос нерешаемый, ты можешь месяцами обсуждать технические вопросы, доведя до блеска все детали, но ты не продвинешься ни на один шаг», – сказал Пастухов.

Главным вопросом переговоров он считает формальное признание победителя.