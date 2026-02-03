Зампред ГД РФ: «Европе и НАТО досталось от США. Это очень полезное и жалкое зрелище»

03.02.2026 21:40
Двойные стандарты, против которых 30 лет боролась Россия, теперь на себе почувствовала и Европа.

Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Двойные стандарты, против которых 30 лет боролась Россия, теперь на себе почувствовала и Европа....

«У нас не стоял вопрос уничтожения, мы говорили о том, что НАТО должно вернуться на границы 97 года и прийти в чувство. Если НАТО было противовесом Варшавскому договору, то его уже нет, а НАТО есть. Россия достаточно давно предлагала: «Для снятия всех проблем давайте мы войдём в НАТО – и закончатся сразу спекуляции на эту тему».

Но  Запад воспринимал, наших политиков, да и Россию в целом, мягко говоря, неуважительно. Я сам разговаривал со многими политическими деятелями в начале «нулевых» годов.

Я постоянно слышал вопрос, что НАТО движется в сторону России, потому что существует угроза со стороны Ирана. Но они почему-то не в сторону Ирана двигались, а в сторону России. Поэтому я воспринимал это как такое политическое оскорбление, это неуважение в целом и означало одно, что они видели двойные стандарты: «нам можно всё, вам нельзя ничего», – вспоминал Бабаков.

По его словам, сегодня с тем же самым сталкивается Европа.

«Осознанно или неосознанно, но Трамп её поставил на место. Он продемонстрировал, насколько же она ничтожна, жалко выглядит, отсутствует полная субъектность в мировых вопросах. То, что происходит с Гренландией – личное дело там европейских стран и Америки, но стоит поблагодарить Трампа, что он показал всему миру нынешний уровень и качество политической власти ЕС.

Это очень полезно. Всё, что они произносят устами европейских политиков, ничего не стоит, потому что они не могут решить собственный вопрос. Они даже не могут чётко заявить свою позицию, меняя её в зависимости от того – 10% пошлины или 100% пошлины, удаётся им лично встретиться с Трампом или не удаётся. Очень жалкое зрелище», – резюмировал зампред ГД.

