За четыре года войны украинцы заплатили миллиарды долларов взяток, чтобы не попасть в армию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Ситуация дошла до абсолютного абсурда, когда 50 тысяч лбов ТЦКшников, а это, на минуточку, 10 полнокровных бригад ВСУ, занимаются отловом людей. Но при этом ещё и выстраивается огромная коррупционная пирамида», – сказал эксперт.

По его словам, свои прайсы существуют на все. Например, решить вопрос с ТЦКшником на месте, даже если ты в розыске, стоит от 500 до 1000 долларов. Если уже попал в ТЦК, придется заплатить от пяти тысяч долларов. После прохождения медкомиссии или попадания в учебный центр цена поднимается до 10 тысяч долларов.