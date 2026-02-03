Зе-банда уже заработала $2 млрд на взятках от «ухилянтов»
За четыре года войны украинцы заплатили миллиарды долларов взяток, чтобы не попасть в армию.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
«Ситуация дошла до абсолютного абсурда, когда 50 тысяч лбов ТЦКшников, а это, на минуточку, 10 полнокровных бригад ВСУ, занимаются отловом людей. Но при этом ещё и выстраивается огромная коррупционная пирамида», – сказал эксперт.
По его словам, свои прайсы существуют на все. Например, решить вопрос с ТЦКшником на месте, даже если ты в розыске, стоит от 500 до 1000 долларов. Если уже попал в ТЦК, придется заплатить от пяти тысяч долларов. После прохождения медкомиссии или попадания в учебный центр цена поднимается до 10 тысяч долларов.
«Выстраивался гигантская коррупционная пирамида. Хорошие знакомые примерно подсчитывали, что с посполитых за четыре года войны сняли около двух миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, эти же деньги куда-то пошли. В практике украинской, политической, экономической и общественной жизни всегда, если начинается какое-то движение денег, оно обязательно приводит куда-то наверх.
Мне интересно, куда эти деньги пошли, поскольку наверху сидят кто угодно, циники, лицемеры, последние мрази, но не идиоты. Поэтому хотелось бы понимать. Важно не просто отловить одного, другого негодяя ТЦКшника, который за мзду кого-то отпускал, решал вопросы, а того, куда шли эти деньги», – сказал Золотарев.
