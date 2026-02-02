Украинский полковник требует остановить строительство школ и детсадов

Украина тратит слишком много бюджетных средств на строительство социальных объектов, вроде бомбоубежищ и школ.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил ветеран АТО, полковник МВД на пенсии Александр Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже на сегодняшний день три школы не работают. Но построены, деньги потрачены. Одна школа стоит 120 миллионов гривен. Три – это 360 миллионов гривен, то есть 2,8 миллионов долларов », – сказал Панченко.

«Недавно Запорожский горсовет выделил деньги на дополнительное строительство во дворах домов. Сначала мы строили школы, потом детские сады.

По его мнению, вместо этого украинские чиновники должны тратить время и деньги на попрошайничество оружия по заграницам.

«Одна зенитная установка «Гепард», которая работает в радиусе 18 километров. На рынке в Абу-Даби он стоил 2,1 миллионов долларов, но можно найти дешевле.

Например, будь я мэром Запорожья – я поеду в Японию, встану на колени перед премьером и попрошу помочь моему городу. Думаю, они дадут 2-3 установки.

А ведь штук пять таких установок – и мы бы перекрыли весь город. Сегодня администрация говорит, что Запорожье – это транзитный город, через который дроны летят в остальные города», – возмущался он.