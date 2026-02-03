У нас есть 5-6 лет перед войной с Европой, – генерал Гурулев

У России есть еще 5-6 лет перед открытым столкновением с Европой, чтобы сделать выводы из СВО на Украине и нарастить собственное производство.

Об этом в эфире видеоблога политтехнолога Марата Баширова заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На сегодня ни одна армия в Европе с нами воевать не готова. Это правда, они бутафорская армия, они откровенно деградировали, даже несмотря на то оружие, которое, более-менее приличное на сегодня есть, А то, что есть, его не так много.

Воевать в современной войне надо современным оружием. Эту армию ещё надо им создать. И даже когда ты в три раза на бумаге её увеличиваешь, это не значит, что она завтра состоится, потому что тебе, во-первых, надо найти где-то людей, которые в этой армии будут служить, второе, тебе надо их одеть, обуть, дать оружие, боевую технику. И третье, тебе ещё их надо научить. Это тоже процесс не быстрый, ты их за три месяца не научишь.

И надо развернуть свой ВПК. По моим прикидкам, сама Европа может себя обеспечить оружием не более чем на 50%, даже если они полностью развернутся…

Им нужно время – это ключевое, чтобы людей подготовить, то есть страну к ненависти. Это можно сделать? Наверное, можно. Ну, посмотрите, как из Украины сделали Антироссию. И все будут к этому готовиться, всем это будут вбивать голову. И где-то примерно лет за шесть они это в голову вобьют.

То есть, когда они говорят «2030 год» – они тоже умеют считать. Им надо минимум 5—6 лет для того, чтобы подготовить общество к этой войне. У нас это время тоже есть.

Нам тоже надо развивать не только оборонно-промышленный комплекс, а вообще всю промышленность. Сегодня время, когда надо строить заводы, когда надо всё выпускать своё», — заявил Гурулев.