Российский генерал о ядерном ударе по Британии: Да. Хотел бы

Британия заслуживает ядерного удара как один из главных подстрекателей войны против России руками Украины.

Об этом в эфире видеоблога политтехнолога Марата Баширова заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Британия на сегодня в военном плане не сильна, я вам вот точно могу сказать. В политическом плане, и финансовом — это, всё-таки, приличная страна, ничего не скажешь в этом вопросе. То, что они всегда были и есть провокаторы – не без этого.

И когда мне говорят: «вот, хотят там по Британии нанести ядерный удар», – говорю: «Да. Хотел бы».

У них там шесть подводных лодок всего, причём ни одна не исправна, все на воде стоят с «Трайдентами», которые они у американцев взяли. Ну и хранилища тактических ядерных бомб, но они, правда, американские, не английские, которые находятся на территории Британии. Если по ним ударить, ёлки-палки, на этом всё закончится.

Ведь мы сегодня понимаем, что мы не с Украиной воюем? То есть мы воюем практически с НАТО, полностью. Британия — член НАТО одна из закопёровщиков войны с Россией.

И когда мне говорят, что, если мы ударим по Британии, нам ответят – да никто не ответит, даже не дёрнется никто», — заявил Гурулев.

