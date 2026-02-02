«Даже в СБУ сидят ждуны!» – полковник МВД Украины
В восточных регионах Украины всё ещё многие жители ждут Россию, некоторые из них даже работают в украинских спецслужбах.
Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил ветеран АТО, полковник МВД на пенсии Александр Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Остались ли сегодня предатели, либо потенциальные спящие агенты России, в Запорожской области?» – спросил Береза.
«Когда в 22 году я ещё работал в полиции, то шла такая информация, что некоторые сотрудники СБУ, оставшиеся на оккупированной территории, помогали российским спецслужбам выявлять наших патриотов, военных, атошников», – ответил Панченко.
«Такие люди остались и в Энергодаре. В то время, в первые дни оккупации, даже был сюжет по российским пабликам, что сотрудник СБУ уже на второй день открыто хвалил российские войска, радовался, что теперь будет порядок. А его брат сегодня работает в СБУ в Запорожье.
И у меня вопрос – как такое может быть? Где их внутренняя безопасность? Ведь это первый человек, которого могут завербовать спецслужбы России. Это позорная ситуация, но она есть», – возмущался полковник.
