Индия и Россия дурят путающегося в географии Трампа

03.02.2026 12:57
Заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности с премьер-министром Нарендрой Моди по отказу Индии от российской нефти не стоит воспринимать серьезно.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что Моди не поддастся, потому что с точки зрения санкционной политики США индийские заводы не могут купить ни капли нефти «Лукойла» и «Роснефти». Это видно даже по западной статистике. Там поставки в Индию просели, а поставки в такую интересную страну, как «неизвестная Азия», вдруг выросли. Что это за «неизвестная Азия»? Мы знаем,  как она называется. Это та же самая Индия», – сказал Симонов.

Администрация США планирует отменить дополнительные 25%-ные пошлины на товары из Индии, которые были введены под предлогом закупки российской нефти. В Нью-Дели неоднократно подчеркивали, что при импорте энергоресурсов руководствуются в первую очередь интересами своей экономики и энергетической безопасности страны.

