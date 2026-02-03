Донбасс мы в любом случае потеряем – киевский эксперт
На Украине растет число тех, кто готов ради мира пойти на серьезные территориальные уступки России.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Ведущая обратила внимание на свежие данные КМИС, которые зафиксировали, что 40% опрошенных украинцев заявили о готовности к выводу ВСУ из Донбасса, тогда как 52% категорически против.
«Это не такой прям колоссальнейший разрыв. Как оно подаётся? Пишется заголовок, что больше половины украинцев против вывода. А можно же подать по-другому, что значительно выросло количество украинцев, готовых, на то, чтобы ради подписания мира Украина вывела войска из Донбасса – было 25%, стало 40%», – сказал эксперт.
По его словам, с такой динамикой Зеленскому скоро не на кого будет опереться в этом вопросе.
«И нельзя будет сказать: «Простите, у меня большинство украинцев против». Существенное имеется в виду большинство, потому что здесь разрыв, не совсем таков, на который уже можно опираться президенту», – считает укро-политолог.
Прокомментировал он и слова диктатора, мол, без боя Донбасс не отдадим.
«Если бы фронт был стабилен. Мне возразят, что вдвое меньше, чем в декабре потеряли территории, но тем не менее динамика негативная. Пусть медленно, можно в Славянско-Краматорской агломерации задержаться ещё на пару лет, но что останется от Славянска, Краматорска, как и от Константиновки?.. Бахмут… Будут руины.
То есть Донбасс мы теряем. Вопрос только в том, военным или политическим путём», – подчеркнул Золотарев.
