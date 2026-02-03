Рютте прилюдно отправил Зеленского идти на поклон к русским

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 19:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 807
 
Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины очень мешают переговорному процессу, однако надо договариваться под эгидой США.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается военных целей – это просто создание хаоса для невинных гражданских, удары по гражданской инфраструктуре. Война вообще была сумасшедшая эта, атака русских, которая была неспровоцированной. Но это даже не военные вопросы, это удары по невинным гражданским. Я это очень серьёзно воспринимаю!

Я думаю, что президент Украины целиком готов сыграть, пойти на соглашение  с русскими, которое, конечно, должно быть приемлемо для обоих сторон, и без сомнения, и для Украины», – вещал Рютте, не стесняясь стоящего рядом Зельца.

«Но, конечно, это поднимает вопрос, относятся ли к этому серьёзно русские. Я надеюсь, что они серьёзные, и президент США делают со своей командой всё, чтобы принести мир. Я их за это хвалю. Но эта ночь, это был очень плохой сигнал»,– кривлялся натовский генсек.

