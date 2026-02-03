Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины очень мешают переговорному процессу, однако надо договариваться под эгидой США.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается военных целей – это просто создание хаоса для невинных гражданских, удары по гражданской инфраструктуре. Война вообще была сумасшедшая эта, атака русских, которая была неспровоцированной. Но это даже не военные вопросы, это удары по невинным гражданским. Я это очень серьёзно воспринимаю!

Я думаю, что президент Украины целиком готов сыграть, пойти на соглашение с русскими, которое, конечно, должно быть приемлемо для обоих сторон, и без сомнения, и для Украины», – вещал Рютте, не стесняясь стоящего рядом Зельца.