«Только при поддержке США» – Рютте и Зеленский обговорили размещение сил НАТО на Украине
ВСУ всё равно останутся на первой линии обороны, даже если на Украину зайдут войска «коалиции желающих».
Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда идёт речь о безопасности, здесь есть три уровня. Первый – это укрепление украинского войска, первая линия защиты от русских. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к отпору.
Второе – это «коалиция желающих» под руководством европейцев, в частности, Франции, партнёров НАТО, которые совместно работают ради того, чтобы обеспечить, чтобы украинское войско имело все необходимое, и мы поддерживали даже все, и после подписания мирного соглашения.
Соединенные Штаты готовы присоединиться в плане механизма «бэкстоп» для предостережения и делать всё остальное, чтобы сделать это коллективно. Соединенные Штаты презентуют определенный пакет, который должен быть таким мощным, чтобы Россия не повторила свою агрессию», – вещал Рютте.
Зеленский поддакнул натовскому генсеку и традиционно потребовал денег и попросился в ЕС.
«У нас есть общие взгляды на это. Но для этой поддержки нам нужна соответствующая финансовая поддержка для такой армии, для международного развертывания. В любом случае это развертывание будет основано на нашей армии.
Вторая часть – это членство в ЕС как часть гарантий безопасности и силы «бэкстоп», которые должны предоставляться Соединенными Штатами.
Но это станет известным позже, когда будут подписаны соответствующие документы. Нам также необходимо, чтобы этот документ был закреплен Конгрессом США», – изрёк криворожский клоун.
