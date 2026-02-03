ВСУ всё равно останутся на первой линии обороны, даже если на Украину зайдут войска «коалиции желающих».

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда идёт речь о безопасности, здесь есть три уровня. Первый – это укрепление украинского войска, первая линия защиты от русских. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к отпору.

Второе – это «коалиция желающих» под руководством европейцев, в частности, Франции, партнёров НАТО, которые совместно работают ради того, чтобы обеспечить, чтобы украинское войско имело все необходимое, и мы поддерживали даже все, и после подписания мирного соглашения.

Соединенные Штаты готовы присоединиться в плане механизма «бэкстоп» для предостережения и делать всё остальное, чтобы сделать это коллективно. Соединенные Штаты презентуют определенный пакет, который должен быть таким мощным, чтобы Россия не повторила свою агрессию», – вещал Рютте.