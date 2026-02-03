«Только при поддержке США» – Рютте и Зеленский обговорили размещение сил НАТО на Украине

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 19:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 11
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


ВСУ всё равно останутся на первой линии обороны, даже если на Украину зайдут войска «коалиции желающих».

Об этом говорили генсек НАТО Марк Рютте и просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ всё равно останутся на первой линии обороны, даже если на Украину зайдут войска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда идёт речь о безопасности, здесь есть три уровня. Первый – это укрепление украинского войска, первая линия защиты от русских. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к отпору.

Второе – это «коалиция желающих» под руководством европейцев, в частности, Франции, партнёров НАТО, которые совместно работают ради того, чтобы обеспечить, чтобы украинское войско имело все необходимое, и мы поддерживали даже все, и после подписания мирного соглашения.

Соединенные Штаты готовы присоединиться в плане механизма «бэкстоп» для предостережения и делать всё остальное, чтобы сделать это коллективно. Соединенные Штаты презентуют определенный пакет, который должен быть таким мощным, чтобы Россия не повторила свою агрессию», – вещал Рютте.

Зеленский поддакнул натовскому генсеку и традиционно потребовал денег и попросился в ЕС.

«У нас есть общие взгляды на это. Но для этой поддержки нам нужна соответствующая финансовая поддержка для такой армии, для международного развертывания. В любом случае это развертывание будет основано на нашей армии.

Вторая часть – это членство в ЕС как часть гарантий безопасности и силы «бэкстоп», которые должны предоставляться Соединенными Штатами.

Но это станет известным позже, когда будут подписаны соответствующие документы. Нам также необходимо, чтобы этот документ был закреплен Конгрессом США», – изрёк криворожский клоун.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить