Украинское командование не стало готовить армию к сильным морозам – из-за чего ВСУ приходится полагаться только на волонтёров.

Об этом на заседании Верховной рады Украины заявила депутат Ирина Геращенко, ранее издевавшаяся над русскими политзаключенными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько бы ни повторял Зеленский и власть о том, что вроде есть 20 пунктов мирного соглашения, из них готовы 10 – мы видим это мирное соглашение с сегодняшней ночи, когда снова бомбили Киев, Харьков. И от этих слов не станет теплее в домах на Троещине и Соломенке. Мы внимательно только что прослушали Генсека НАТО господина Рютте о том, что как только завершится война, то самолеты появятся в небе, а пароходы в море. Это все очень круто, главное – дожить до этого, дожить! И поэтому ключевая задача власти сегодня, всех нас – сосредоточиться на помощи ВСУ.

Знаете, какие смс я получаю сегодня, вчера от военных на фронте? Спасибо волонтерам, что передали грелки, нам успели довезти до позиции. Тем, кому не передали грелки – просто ампутации от переохлаждения», – сказала Геращенко.