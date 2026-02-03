«Нас держат за идиотов» – на Украине в штыки восприняли информацию о достигнутых договорённостях

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 23:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2319
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западная пресса пестрит заголовками о якобы достигнутых договорённостях по гарантиям безопасности Украине

Флагманом ажиотажа выступила статья FT, опубликовавшая «несколько фаз» таких гарантий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная пресса пестрит заголовками о якобы достигнутых договорённостях по гарантиям безопасности Украине Флагманом ажиотажа...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В первом пункте говорится, что нарушение Россией режима прекращения огня вызовет ответные действия в течение 24 часов,  во втором – что если боевые действия продолжатся, то к ним подключится «коалиция желающих».

Третий пункт сообщает о возможном «скоординированном военном ответе со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских военных».

«Путин и РФ будут бояться снова нападать на Украину: такие мощные гарантии безопасности мы готовим», – комментирует генсек НАТО Марк Рютте, тем не менее, не подтвердивший достоверность информации в статье.

Скептически к озвученным инициативам относятся и на Украине, иронично называя гарантии «потужными».

«Если бои продолжаются – то «запускается реакция коалиции желающих»… Что это значит – никто не знает. Наверное, речь идет о не менее мощных дипломатических нотах и возмущенном deeply concerned.

А в течение 72 часов, если бои не прекращаются – будет «скоординирован военный ответ с участием ЕС и США».

То есть тоже ни о чем. Потому что это не введение четко регламентированных войск (например, 300 тыс) на поле боя», – комментирует в своём блоге волонтёр ВСУ Богдан Мирошников.

Он добавил, что фактически в материале говорится, что «никто ни за что не несёт никакой ответственности».

«А что делать, если РФ начнет действовать гибридными методами, как на Донбассе и в Крыму? Короче, расходимся. Чем дальше – тем нас больше пытаются нае@@ть.

Какой смысл в” переговорах”, которые сильно напоминают согласование условий капитуляции? Для галочки? Тупо – нет (и не может быть) никакого прогресса, но «мир никогда не был так близок».

С каждым днём мир только отдаляется, потому что кучка педофилов и уехавших (головой) консерваторов, захвативших Белый дом, не хочет давить на своего друга Путина, который имеет на них компромат», – злобствует укро-блогер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить