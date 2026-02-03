Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западная пресса пестрит заголовками о якобы достигнутых договорённостях по гарантиям безопасности Украине

Флагманом ажиотажа выступила статья FT, опубликовавшая «несколько фаз» таких гарантий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В первом пункте говорится, что нарушение Россией режима прекращения огня вызовет ответные действия в течение 24 часов, во втором – что если боевые действия продолжатся, то к ним подключится «коалиция желающих».

Третий пункт сообщает о возможном «скоординированном военном ответе со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских военных».

«Путин и РФ будут бояться снова нападать на Украину: такие мощные гарантии безопасности мы готовим», – комментирует генсек НАТО Марк Рютте, тем не менее, не подтвердивший достоверность информации в статье.

Скептически к озвученным инициативам относятся и на Украине, иронично называя гарантии «потужными».

«Если бои продолжаются – то «запускается реакция коалиции желающих»… Что это значит – никто не знает. Наверное, речь идет о не менее мощных дипломатических нотах и возмущенном deeply concerned. А в течение 72 часов, если бои не прекращаются – будет «скоординирован военный ответ с участием ЕС и США». То есть тоже ни о чем. Потому что это не введение четко регламентированных войск (например, 300 тыс) на поле боя», – комментирует в своём блоге волонтёр ВСУ Богдан Мирошников.

Он добавил, что фактически в материале говорится, что «никто ни за что не несёт никакой ответственности».