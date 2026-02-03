Зеленский подаст: МВФ приговорил к голодной смерти три миллиона украинских пенсионеров

Вадим Москаленко.  
03.02.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2360
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, МВФ, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Около трёх миллионов украинских семей в ближайшие годы могут лишиться субсидий от Евросоюза, за счет которых они элементарно выживали..

Об этом на заседании Верховной рады Украины заявил парламентарий Анатолий Бурмич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока мир не наступил, Украина нуждается в постоянной поддержке. Финансовая помощь от ЕС в рамках 90 миллиардов евро начнет поступать только с апреля.

Новая программа МВФ до сих пор не утверждена. В таких условиях каждое решение должно быть взвешенным и ответственным!

Нас особенно беспокоит вопрос социальной защиты. От руководства МВФ уже прозвучали сигналы о возможном отказе от части жилищных субсидий в ближайшие годы.

Для многих людей это вопрос не комфорта, а вопроса выживания. Пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи часто зависят от этой помощи. Те, кто никогда не работал в сообществах и не общался с такими людьми каждый день, могут не осознавать масштаб проблемы!», – взывал Бурмич.

«Для МВФ тысяча гривен – это мелочь. Но для кого-то это возможность купить банальную еду, выжить.

Сегодня почти 3 миллиона домохозяйств получают субсидии. И это количество может возрасти. Резкое сворачивание поддержки – это удар по миллионам семей», – подытожил депутат.

