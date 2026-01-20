Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россию не устраивает предлагаемый Европой план по Украине, поскольку он предполагает сохранение нацистского режима и гонений на русских, а также каноническую Православную Церковь.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить США и опять навязать свои концепции, включая 60-дневное, а то и «вечное» перемирие… В очередной раз перевооружить киевский режим, дать возможность перевести дух и опять наброситься на РФ в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев – такую роскошь мы позволить себе не можем», – сказал Лавров.

Он считает, что на открывшемся экономическом форуме в Давосе «будут опять сбивать Трампа на подходы, которые уже полностью дискредитировали себя».

Лавров пояснил, почему Россию не устраивает предлагаемый Европой план.

«Гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на территориях, которые останутся под украинским контролем. Ни слова о восстановлении прав русских, снятия запрета на использование русского языка, снятия запрета на деятельность УПЦ… Эти задачи содержались в первом предложении Дональдом Трампа, которое известно как предложение из 27-28 пунктов. Там говорилось о необходимости решить проблему и русского языка, и УПЦ. В последующих материалах, которые мы видели, – план из 20 пунктов, – там уже ничего об этом не говорилось», – отметил Лавров.

Он резюмировал: