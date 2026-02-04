«Яндекс» решил не цензурировать порно – «Закроем, народ перебежит на «Гугл»
Поисковая система «Яндекс» специально не убирает порнографические ролики из выдачи, чтобы не потерять пользователей в условиях конкуренции с «Google».
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил известный IT-предприниматель, член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ставишь систему ИИ, обучаешь, и он нормально распознаёт и наркотики, и порно. Это вопрос не времени, а социальной ответственности бизнеса.
Возьмём «Яндекс» – это наше всё. Такси, доставка, кошелёк, поиск, почта.
Возьмём «поиск», спросите «порно» у «Яндекса», увидите не только ссылки, но он предлагает посмотреть ролик прямо в выдаче «Яндекса», показывает заблюренные кусочки и говорит: «Чё, смотрим?», – обратил внимание Ашманов.
Он добавил, что пытался с этим бороться ещё во времена, когда «было с кем разговаривать».
«А сейчас я не знаю, с кем там разговаривать. Когда общаюсь с крутыми парнями, которые там программируют, они говорят: «Чё ты хочешь, Яндекс сейчас – это такси». Остальное по остаточному принципу. Победили таксисты, люди, которые приносят больше всего денег.
А «поиск» – они мне последние 20 лет говорили: «Чё ты докопался, сейчас 50 на 50, «Гугл» ломит, у него денег в сто раз больше, но если мы сейчас закроем порно, народ перебежит на «Гугл», мы реально начнём терять», – рассказал эксперт.
