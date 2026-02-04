«Яндекс» решил не цензурировать порно – «Закроем, народ перебежит на «Гугл»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поисковая система «Яндекс» специально не убирает порнографические ролики из выдачи, чтобы не потерять пользователей в условиях конкуренции с «Google».

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил известный IT-предприниматель, член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ставишь систему ИИ, обучаешь, и он нормально распознаёт и наркотики, и порно. Это вопрос не времени, а социальной ответственности бизнеса. Возьмём «Яндекс» – это наше всё. Такси, доставка, кошелёк, поиск, почта. Возьмём «поиск», спросите «порно» у «Яндекса», увидите не только ссылки, но он предлагает посмотреть ролик прямо в выдаче «Яндекса», показывает заблюренные кусочки и говорит: «Чё, смотрим?», – обратил внимание Ашманов.

Он добавил, что пытался с этим бороться ещё во времена, когда «было с кем разговаривать».