Есть договоренность по отказу от ударов по мостам, — украинский эксперт

Между Украиной и Россией якобы есть негласная договоренность не бить по мостам. Поэтому ВСУ не предпринимают новых попыток уничтожить Крымский мост, а Россия сохраняет в целостности украинские мосты через Днепр.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данный момент мы хотя бы здесь придерживаемся, я так понимаю, определенных договоренностей по не нанесению ударов по инфраструктурным объектам. Речь идет о Крымском мосте. Я почему вспомнил – чтобы снова не было возгласов, а почему Крымский мост до сих пор стоит? Потому что стоят и мосты через Днепр. Потому, если уважаемые украинцы будут говорить об отсутствии коммуникации со страной-оккупантом, — это абсолютно не соответствует действительности. Определенные договоренности есть по ненанесению ударов по инфраструктурным объектам, речь идет в первую очередь о мостах. И определенным образом это делает невозможным сценарий ликвидации Крымского моста и удары возмездия со стороны страны-оккупанта по инфраструктурным объектам через Днепр», — утверждает Снегирев.