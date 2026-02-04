Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все крупные диверсии против России осуществляются США и Великобританией под чужим флагом с целью принуждения Кремля к остановке СВО без достижения целей.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все успешные удары по Российской Федерации происходят лишь исключительно потому, что на территории вблизи РФ постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения целей США. Давайте же называть вещи своими именами – система ПВО Российской Федерации уничтожена в первую очередь благодаря «Старлинкам» Маска плюс соединение оперативной информации, как технической, так и агентурной, со стороны разведсообщества США. И все это – колоссальное давление на Россию. Плюс, операция «Паутина» – мы можем утешаться, что это – операция СБУ, нет – это операция под чужим флагом, ее проводили спецслужбы наших стратегических партнеров – Великобритании и США. Неслучайно она странным образом напоминает израильскую операцию, где так же были использованы грузовики для перевозки средств поражения, но уже на территории Ирана. Все это и есть элементы военного давления на Российскую Федерацию», – заявил Снегирев.

Газета New York Times перед новым годом сообщала , что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки.